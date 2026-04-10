Приходы РПЦ в Азии рассказали об особенностях празднования православной Пасхи

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Православные приходы в странах Юго-Восточной Азии сохраняют традиционное пасхальное богослужение, однако адаптируют его к местным условиям — от использования тайского, тагальского и бахаса на службах до замены творожной пасхи на лечон и наси чампур — традиционные азиатские блюда. О том, как отмечают православную Пасху в Таиланде, Индонезии и на Филиппинах, об этом рассказали ТАСС в приходах Русской православной церкви в Юго-Восточной Азии.
Особенности празднования в Таиланде.
Несмотря на географическую удаленность от традиционных православных стран, в православных семьях Таиланда в значительной мере сохраняются привычные пасхальные кулинарные традиции: к празднику готовят куличи и творожную пасху, красят яйца, но пасхальная трапеза приобретает интернациональный характер, рассказали в Свято-Николаевском кафедральном соборе Бангкока. Наряду с классическими блюдами русской кухни на праздничном столе, как правило, представлены и национальные.
«Традиционные пасхальные обычаи сохраняются практически полностью: ночное богослужение, освящение куличей, пасх и яиц, праздничная трапеза. Это принципиально важно для миссии: приход был основан как центр русской православной жизни в Бангкоке, и сохранение традиции — часть его идентичности», — отметили в храме.
В Таиланде на богослужении используются несколько языков: церковнославянский (основной), тайский и английский. Обычно служба совершается попеременно на разных языках, однако некоторые части повторяются на всех трех.
Особенности празднования на Филиппинах.
Пасхальное богослужение на Филиппинах, как правило, совершается на местных языках. Тексты переведены на себуанский и тагальский, уточнили в пресс-службе Патриаршего Экзархата Юго-Восточной Азии.
«На тех приходах, где большинство говорящих на себуано, там все служится на себуано. А на тех приходах, где присутствуют англоговорящие, местные и русскоязычные, то там богослужения совершаются на трех языках соответственно. В приходах на юге храмы посещают по большей части только местные жители, русскоязычных практически нет, поэтому местные очень активно участвуют в богослужениях и жизни приходов», — рассказали в пресс-службе, отметив, что сам ход Пасхального богослужения традиционный.
Местными прихожанами также на Пасху проводятся концерты на улицах, конкурсы и песнопения, а детей одаривают подарками. Они поздравляют друг друга с Пасхой по традиции: «Христос Воскресе! Воистину Воскресе!» на местном языке. «Si Kristo nabanhaw! Matuod nga Siya nabanhaw» — так восклицание звучит на себуано.
Пасхальные блюда на Филиппинах — традиционно десерт, который называется чифон, а также крашеные яйца, однако творожной пасхи нет, так как там не используется молочная продукция. Самое главное праздничное блюдо Филиппин — это лечон (запеченный на вертеле поросенок) и его всегда обязательно готовят на Пасху, а также кинилау — блюдо из сырого тунца, смоченного в уксусе. Из десертов популярен салат из филиппинских макарон со сгущенкой. На праздничном столе всегда есть рис и мясо. Помимо традиционных филиппинских угощений на столах есть и блюда русской кухни.
Особенности празднования в Индонезии.
Архиерейское подворье Свято-Владимирского храма в Бекаси (Республика Индонезия) сообщило, что пасхальные богослужения в православных храмах Индонезии совершаются с традиционными песнопениями, в том числе на церковнославянском языке. Прихожане стремятся участвовать в общем пении за богослужением.
Ночное пасхальное богослужение может начинаться раньше привычного времени, чтобы не создавать неудобств для жителей близлежащих районов. В некоторых небольших приходах службы начинаются вечером — не позднее 20:00−21:00, либо утром в самый день Христового Воскресения.
Творожная пасха, как правило, не готовится из-за отсутствия необходимых продуктов. Вместе с тем прихожане пекут куличи по различным рецептам; в отдельных приходах монахини проводят мастер-классы по их приготовлению. Праздничный стол нередко включает блюда местной кухни, такие как наси чампур — блюдо из белого риса с различными добавками, включая мясо, морепродукты, овощи и закуски, а также эс чампур — десерт на основе кокосового молока, сладких сиропов и фруктов.
Верующие поздравляют друг друга с Пасхой в соответствии с русской традицией — троекратным целованием и приветствием «Христос Воскресе», которое на индонезийском языке звучит как «Kristus telah bangkit». В общении используется язык, которым собеседники владеют. После праздничной трапезы на приходах могут проводиться небольшие концерты и совместные музыкальные выступления.