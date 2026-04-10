Приходы РПЦ в Азии рассказали об особенностях празднования православной Пасхи

Пасхальные блюда на Филиппинах — традиционно десерт, который называется чифон, а также крашеные яйца, однако творожной пасхи нет, так как там не используется молочная продукция. Самое главное праздничное блюдо Филиппин — это лечон (запеченный на вертеле поросенок) и его всегда обязательно готовят на Пасху, а также кинилау — блюдо из сырого тунца, смоченного в уксусе. Из десертов популярен салат из филиппинских макарон со сгущенкой. На праздничном столе всегда есть рис и мясо. Помимо традиционных филиппинских угощений на столах есть и блюда русской кухни.