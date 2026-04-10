Шавкат Рахмонов покатал чемпиона Паралимпиады-2026 на дорогом авто (видео)

Единственный золотой призер Паралимпиады-2026 Ербол Хамитов поделился в Instagram видео с казахстанским бойцом UFC Шавкатом Рахмоновым, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Видео начинается с приветствия, за рулем автомобиля находится Рахмонов.

Спортсмены поделились кадрами из внедорожника Mercedes G-класса (Gelendwagen), который ранее приобрел файтер. Судя по всему, Рахмонов и Хамитов ездили по Алматы.

Напомним, Хамитов завершил выступление на Паралимпиаде-2026 с золотой и бронзовой медалями. Он первым в истории Казахстана взял две награды на зимних Играх.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев поздравил биатлониста с завоеванием золотой медали. Также Хамитова поздравил олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров.

Когда Ербол Хамитов вернулся в Казахстан, ему сразу же подарили квартиру.