Шавкат Рахмонов покатал чемпиона Паралимпиады-2026 на дорогом авто (видео)

Видео начинается с приветствия, за рулем автомобиля находится Рахмонов.
Спортсмены поделились кадрами из внедорожника Mercedes G-класса (Gelendwagen), который ранее приобрел файтер. Судя по всему, Рахмонов и Хамитов ездили по Алматы.
Напомним, Хамитов завершил выступление на Паралимпиаде-2026 с золотой и бронзовой медалями. Он первым в истории Казахстана взял две награды на зимних Играх.
Президент страны Касым-Жомарт Токаев поздравил биатлониста с завоеванием золотой медали. Также Хамитова поздравил олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров.
Когда Ербол Хамитов вернулся в Казахстан, ему сразу же подарили квартиру.