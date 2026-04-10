Казахстанский футболист Дастан Сатпаев получил госпремию

«Сегодня вы показываете выдающиеся результаты и вдохновляете детей и все общество играть в футбол, поддерживать спорт. Любой труд, как отмечает наш президент, ценен и важен для развития страны. Я уверена, ваши успехи будут продолжаться, и пусть наши дети берут с вас пример. А ваша награда пусть станет стимулом для новых достижений и примером для других», — отметила Балаева.
Государственная молодежная премия «Дарын» присуждается ежегодно в целях государственной поддержки талантливой молодежи за плодотворную научную, творческую, общественную деятельность, а также за высокие спортивные достижения.
Ранее «Курсив» писал, что Дастан Сатпаев является чемпионом Казахстана и обладателем Суперкубка страны (2025). Именно его гол в «золотом» матче против «Астаны» принес «Кайрату» титул КПЛ.
За сборную Казахстана дебютировал в марте 2025 года и провел шесть матчей. В матче против Бельгии Сатпаев забил свой первый гол в цветах национальной команды.