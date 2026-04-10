Хабаровчанам рассказали, что делать, если нет нужного лекарства в аптеке

В Хабаровском крае минздрав взял на особый контроль вопрос льготного обеспечения лекарствами пациентов с сахарным диабетом. Такое поручение дал губернатор Дмитрий Демешин после прямой линии 24 марта, на которой жители жаловались на перебои с препаратами.
Если в аптеке временно нет нужного лекарства, отметили в министерстве здравоохранения края, это не значит, что его вообще нет в крае. Система работает чётко: аптека сразу подаёт заявку, препарат перераспределяют из другого медучреждения и оперативно доставляют пациенту, чтобы лечение не прерывалось. За всю логистику отвечает Дальневосточный центр лекарственного обеспечения — он хранит запас на складе и ежедневно отгружает медикаменты по всему краю, включая самые отдалённые территории.
«Дальневосточный центр лекарственного обеспечения исполняет функции распределения, хранения и доставки лекарств до наших аптечных подразделений, которые расположены по всему краю, в том числе в отдалённых и труднодоступных районах», — отметила директор центра Анна Струнец.
Особое внимание уделяется пациентам с социально значимыми заболеваниями, в первую очередь диабетикам. Лекарств закуплено в достаточном объёме. Если препарата нет в «своей» аптеке, его можно получить в любой другой, где он есть в наличии. Узнать о наличии можно по телефону горячей линии минздрава 8 800 7555 000 (с 9 до 18 часов) или напрямую в медицинской организации.
В минздраве отмечают, что одна из частых причин перебоев — когда пациенты перестают регулярно наблюдаться у врача. Заявки на лекарства формируют только для тех, кто находится на динамическом наблюдении. Если человек не приходит на приёмы, препарат на него не заказывают. Поэтому врачи просят не пропускать визиты: только так можно вовремя оценить эффективность терапии и при необходимости скорректировать лечение.