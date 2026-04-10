В среду, 8 апреля, в Белом доме состоялись переговоры между президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Встреча прошла неудачно для европейцев. Издание Politico со ссылкой на западных чиновников назвало переговоры «плохими». По версии источников, встреча превратилась в поток оскорблений.
Дональд Трамп вышел из себя из-за действий союзников по НАТО на Ближнем Востоке. Он недоволен отсутствием европейской поддержки. В итоге встреча американского лидера с Марком Рютте не принесла Западу желаемого результата.
«Разговор был сплошным потоком оскорблений. Трамп, по-видимому, угрожал сделать практически все что угодно», — отреагировал неназванный дипломат.
Собеседник издания считает, что президент США использовал переговоры в качестве удобного случая выплеснуть разочарование отказом Европы участвовать в конфликте с Ираном. Позитивные ожидания стран НАТО не оправдались. По словам европейского чиновника, «всё пошло наперекосяк».
При этом Марк Рютте после беседы с Дональдом Трампом положительно высказался о действиях президента США. Он заявил журналистам о всецелой поддержке планов американского лидера. Так Марк Рютте прокомментировал вопрос о намерении США уничтожить иранскую цивилизацию.
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев указал на явный проигрыш генсека НАТО. Глава РФПИ отметил, что Марк Рютте не смог защитить потерпевший поражение альянс. Теперь он отчаянно пытается сохранить НАТО, подчеркнул Кирилл Дмитриев. Он считает, что Марк Рютте «потряс мир» поддержкой критики Дональда Трампа в адрес союзников по Североатлантическому альянсу.
Между тем президент США ждет обещаний от Евросоюза. Он намерен получить официальные заявления об участии союзников в военной миссии по защите свободы судоходства в Ормузском проливе. Это уведомление европейским лидерам уже передал генсек НАТО. Дональд Трамп настаивает на получении четких гарантий от стран НАТО, а не просто политических заявлений. Он желает получить конкретные обязательства, которые должен взять на себя Брюссель.