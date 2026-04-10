Губернатор Бочаров: в Волгоградской области отражает атаку украинских БПЛА

В Волгоградской области, где силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников, получили повреждения пять домовладений.

Источник: Аргументы и факты

Средства противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников на Волгоградскую область, в одном из районов зафиксированы повреждения домов, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

«Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры на территории Волгоградской области», — отметил губернатор, слова которого приводит региональная администрация в своём канале в мессенджере Max.

По информации Бочарова, в Суровикинском районе области из-за действий ВСУ получили повреждения пять частных домовладений. Также осколки сбитого дрона упали на улице Фадеева и проспекте Столетова в Красноармейском районе Волгограда.

Глава региона отметил, что возгораний удалось избежать. Он добавил, что в результате инцидентов никто не пострадал.

Напомним, 9 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что в результате удара беспилотного летательного аппарата на участке автодороги Белгород — Шебекино пострадали шесть человек.

