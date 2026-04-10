Врач предупредила об опасности обуви с плоской подошвой

РИА Новости: ношение обуви с плоской подошвой приводит к деформации стопы.

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Ношение обуви с плоской подошвой приводит к деформации стопы и ухудшению кровотока в ногах, рассказала РИА Новости врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова.

Флеболог отметила, что полностью плоская подошва — балетки, угги, сандали — подходят только для ходьбы по поверхности, имеющей рельефность.

«Во время ходьбы по ровной поверхности необходим подъем пятки, иначе стопа деформируется, что приводит в последствии к ухудшению кровотока в ногах», — сказала Смирнова.

Врач подчеркнула, что во взрослом возрасте люди часто пренебрегают рекомендациями специалистов, которые советуют носить обувь с супинатором, небольшим каблуком.

«Поэтому выбираем обувь по размеру, с небольшим пространством между мыском и пальцами, жестким задником, предпочтение стоит отдавать обуви на шнурках и с небольшим каблучком. Для занятия спортом необходимо также ориентироваться на модели со специальными супинаторами», — добавила она.