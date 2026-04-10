Хабаровчанин вернулся на родной завод ЖБИ после ранения на фронте

В Хабаровском крае предприятия активно помогают участникам СВО возвращаться к мирной жизни и работе. Один из ярких примеров — история Алексея Иншакова, который после двух с половиной лет на передовой снова трудится на заводе по производству железобетонных изделий. Об этом сообщили в министерстве строительства края.
Алексей — выпускник ТОГУ. До мобилизации он работал мастером технического контроля. В 2022 году добровольцем ушёл на фронт. Сначала служил рядовым, потом попросился в штурмовой отряд и стал командиром отделения. Воевал на Запорожском направлении. Вернуться домой пришлось по состоянию здоровья.
Сейчас Алексей занимается важным делом: создаёт инструкции для производства, чтобы минимизировать брак и повысить качество изделий. Он говорит, что работа на заводе тоже имеет большое значение.
«Домостроение — это очень ответственно, ведь мы причастны к безопасности людей. Я слежу, чтобы строители получали только качественные материалы. Иногда идешь по городу и думаешь: вот к этому дому я причастен. Это приятно. Если бы мог, продолжил бы службу. Но если не могу воевать на передовой, буду укреплять страну в тылу — на производстве», — рассказал Алексей Иншаков.
На заводе сохранили рабочее место за Алексеем и за другими сотрудниками, ушедшими на СВО. Пока мужчины защищают Родину, предприятие поддерживает их семьи: выплачивает компенсации, дарит подарки детям и ждёт всех назад.
Заместитель генерального директора завода Егор Гамазин подчеркнул, что поддержка участников СВО остаётся приоритетом социальной политики предприятия. Опыт и дисциплина таких бойцов, как Алексей, особенно ценны на производстве, которое сейчас активно модернизируется.