В Советско-Гаванском районе проверили ход капремонта школ и детсада

Во время рабочей поездки в Советско-Гаванский район министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин проверил ход капитального ремонта в образовательных учреждениях. В этом году по нацпроекту «Семья» будет отремонтирован детский сад № 7 ₽.п. Заветы Ильича, а также завершится ремонт в школах № 1 и № 16 по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«В 2025 году в Советско-Гаванском районе завершился капитальный ремонт двух школ — № 5 в Советской Гавани и № 6 в п. Лососина. Также начался ремонт школы № 16 имени Героя России В. И. Заволянского в р.п. Заветы Ильича и школы № 1 в г. Советская Гавань. Если в двух первых школах ребята уже учатся, то в школах № 16 и № 1 до сих пор есть проблемы», — рассказал Алексей Мокрушин.
С четвертой четверти дети вернулись в обновленную школу № 16 в Заветах Ильича, но уже 9 апреля там был введен дистанционный режим обучения. Подрядчик не завершил важную часть работы. Сейчас специалисты оперативно монтируют дополнительные инженерные системы. Глава района Дмитрий Чайка пообещал, что дети вернутся за парты уже на следующей неделе.
В здании школы № 1 г. Советская Гавань продолжаются штукатурные работы, в кабинетах закончен демонтаж светильников. В столовой и пищеблоке стены и потолки готовят под покраску.
Обе школы должны были быть сданы в прошлом году, к началу 2025/2026 учебного года. Но подрядчик нарушил свои обязательства. Контракт с ним был расторгнут.
«Подрядчик внесен в реестр недобросовестных. В начале 2026 года капремонт школы № 1 продолжила новая организация, работы возобновились. Строительные материалы поступают, а в здании школы уже видны изменения. Скоро мы проведем встречу с родителями учеников, где подробно расскажем о текущем ходе работ и о ближайших планах. 1 сентября 2026 года наши дети вернутся в свою родную обновленную школу № 1», — уточнил глава Советского-Гаванского района Дмитрий Чайка.
Добавим, что 1 апреля начался капитальный ремонт детского сада № 7 ₽.п. Заветы Ильича, расположенного в здании 1974 года постройки. В здании будут обновлены системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, отремонтированы межкомнатные перегородки. В группах заменят мебель — шкафчики для одежды, детские столы, стульчики, кровати. Также будут приобретены игрушки, постельное белье, одеяла, подушки и посуда. Временно 105 воспитанников учреждения переведены в другие детские сады.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что по национальному проекту «Молодежь и дети» в этом году в Хабаровском крае отремонтируют 7 школ. Из федерального и краевого бюджетов на это направлено более 1 млрд рублей.