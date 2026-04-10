Полиция Хабаровска изъяла часть похищенного миллиона у местной жительницы

Полиция Хабаровска задержала 38-летнюю женщину по подозрению в хищении 1,2 миллиона рублей из квартиры в Краснофлотском районе. Злоумышленница воспользовалась гостеприимством хозяина дома, чтобы совершить преступление. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Хабаровск».
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, инцидент начался с распития спиртных напитков. 69-летний хабаровчанин пригласил в гости знакомых, пока его сожительница отсутствовала. Когда мужчина уснул, одна из приглашенных дам провела обыск в комнатах и похитила пачку банкнот.
Задержанная сотрудниками уголовного розыска жительница Железнодорожного района признала вину. Она пояснила, что часть денег потратила на личные нужды и выплату долговых обязательств. Во время следственных действий в квартире подозреваемой было обнаружено и изъято чуть более половины суммы — 610 тысяч рублей.
На данный момент следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Кража». Максимальное наказание по данной статье составляет до десяти лет лишения свободы. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.
