Жителям Хабаровского края запретили отдыхать в лесу

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин подписал постановление, согласно которому в ряде муниципалитетов региона вводится особый противопожарный режим. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в связи с этим в субъекте усиливается патрулирование территорий и активизируется разъяснительная работа с жителями.
Из текста документа следует, что особый противопожарный режим вводится в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурском, Бикинском, Ванинском, Вяземском, Комсомольском, Нанайском, Советско-Гаванском и Солнечном округах, а также Хабаровском и имени Лазо районах. В связи с этим, с целью минимизации рисков возникновения возгораний, нахождение в лесах и проезд туда транспорта ограничены.
Главам муниципальных образований Хабаровского края рекомендовано ввести запрет на выжигание сухой растительности и огневые работы, а также обеспечить очистку территорий, прилегающих к землям лесного фонда, от горючих отходов и валежника, либо организовать противопожарные минерализованные полосы. Кроме того, местным властям нужно определить места для безопасного отдыха людей в период запрета на посещение лесов.
Напомним, что в 2026 году пожароопасный сезон в Хабаровском крае был открыт 27 марта, а первые термоточки зарегистрированы 2 апреля. С начала сезона в регионе произошло 12 лесных пожаров, от огня пострадало 14745,5 гектаров территории. По состоянию на 10 апреля, в регионе один лесной пожар — в районе имени Лазо (4,9 километра северо-восточнее села Георгиевка). Площадь термоточки составляет 24 гектара. К тушению привлечено 22 человека и 6 единиц техники.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена ответственность: для граждан — от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей, для юридических лиц — от 600 тысяч до одного миллиона рублей. В случае, если огонь уничтожит или повредит лесные насаждения, виновного ждёт уголовное наказание с лишением свободы на срок до 10 лет.