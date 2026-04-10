Жителям Хабаровского края запретили отдыхать в лесу

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена ответственность: для граждан — от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей, для юридических лиц — от 600 тысяч до одного миллиона рублей. В случае, если огонь уничтожит или повредит лесные насаждения, виновного ждёт уголовное наказание с лишением свободы на срок до 10 лет.