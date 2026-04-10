За неделю в крае зафиксировано шесть случаев нелегальных сливов жидких бытовых отходов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ключевой источник информации для эконадзора — обращения граждан и данные от муниципалитетов.
Так, два факта слива установили в Красноярске: на улице Рокоссовского в Советском районе и на улице Караульной в Центральном районе. На одной из локаций нарушителя поймали повторно. Автомобили поместили на штрафстоянку.
В Богучанском округе выявить два факта нелегального слива помогли беспилотники, отмечает пресс-служба регионального минэкологии.
В Абанском округе также зафиксировали два случая — отходы сливали на почву вне специализированных объектов.
Фото и видео со временем и местом слива служат основанием для выездов и привлечения виновных к ответственности.
«С началом весны мы фиксируем рост выявляемости нарушений при сливе ЖБО. Благодаря современным системам контроля, включая БПЛА, нам удается эффективно пресекать такие случаи. Контрольные мероприятия ведутся системно и охватывают практически все территории края — от центра до отдаленных округов», — подчеркнула первый заместитель министра экологии края Юлия Гуменюк.
Размер штрафов для граждан составляет: для легковых автомобилей — от 10 до 15 тысяч рублей, при повторном нарушении — до 30 тысяч; для грузового транспорта — до 50 тысяч рублей, при повторном — до 70 тысяч.
Сообщить о нарушениях можно круглосуточно по телефону горячей линии: 8−800−20−11−116.