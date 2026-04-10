Шерпы опровергли обвинения в отравлении клиентов на Эвересте

В мире альпинизма разразился скандал после того, как международные СМИ распространили сенсационную новость о том, что шерпы-проводники на Эвересте якобы травят своих клиентов пищевой содой с целью инсценировки спасения. Эти обвинения вызвали резкое осуждение со стороны профессионалов.

Расследование, начатое в 2018 году, выявило сложную аферу, в которую были вовлечены туристические компании, пилоты вертолетов и медицинский персонал, направленную на получение страховых выплат. «Мы, шерпы-проводники, никогда не доводим людей до отравления», — гневно заявил Пемба Шерпа, один из владельцев компании 8K Expeditions. Он подчеркнул, что проводники всегда помогают клиентам и часто рискуют своими жизнями для их спасения.

Мингмар Дхондуп, шерп экспедиции «14 вершин», также выступил с заявлением: «Большинство шерпов рискуют жизнью, чтобы спасти других, а не для того, чтобы эксплуатировать их».

Непальская ассоциация альпинистов и Национальная ассоциация гидов Непала опровергли обвинения, назвав их безосновательными. Центральное следственное управление полиции Непала также подтвердило отсутствие доказательств о подмешивании токсичных веществ в пищу. Утверждения о «токсичных веществах» были названы фейком, что еще больше подчеркивает необходимость критического подхода к подобным новостям.

Об этом сообщает alpagama.org.

