10 апреля 2026 года выпадает на пятницу: у православных идет последняя и самая строгая неделя Великого поста и Страстная седмица. Сегодня — Страстная пятница — это самый скорбный день для христиан, когда вспоминают о муках Иисуса Христа, которые он принял ради спасения человечества. Что такое Страстная пятница Пятница на Страстной неделе — Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа. Согласно Евангелию, в этот день Спаситель был предан суду и приговорен к смертной казни через распятие на кресте на горе Голгофа. В этот день церковь вспоминает Его великие страдания и искупительную жертву ради спасения человечества. В церкви во второй половине дня совершается вечерня, в конце которой из алтаря износится Святая Плащаница. Литургия не положена. В этот день верующие соблюдают особенно строгий пост — хлеб и вода. Монастырский устав предписывает даже полное воздержание от пищи до вечера. День наполнен тишиной и скорбью, но уже несет в себе ожидание грядущего Воскресения. Считается, что в Страстную пятницу стоит отложить все домашние дела — уборку, стирку, шитье, ремонт. Ничего не должно мешать сопереживанию страданиям Спасителя. День следует провести в молитве и размышлениях. Что еще отмечают в церкви 10 апреля Сегодня, 10 апреля, православная церковь почитает память преподобномученика Евстратия Печерского (1097), распятого на кресте, подобно Христу, и посрамившего своей смертью своих мучителей. Кроме того, вспоминают стойкость и верность Вере преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского (ок. 754), преподобного Стефана чудотворца, исповедника, игумена Триглийского (IX), мучеников Ионы и Варахисия и других с ними (ок. 330), мученика Бояна, князя Болгарского (ок. 830), преподобного Илариона Псковоезерского, Гдовского (1476), святителя Николая, исповедника, пресвитера (1931), священномученика Василия пресвитера (1938), мученика Иоанна (1939).
Какой церковный праздник 10 апреля
