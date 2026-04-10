Какой церковный праздник 10 апреля

10 апреля 2026 года выпадает на пятницу: у православных идет последняя и самая строгая неделя Великого поста и Страстная седмица. Сегодня — Страстная пятница — это самый скорбный день для христиан, когда вспоминают о муках Иисуса Христа, которые он принял ради спасения человечества. Что такое Страстная пятница Пятница на Страстной неделе — Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа. Согласно Евангелию, в этот день Спаситель был предан суду и приговорен к смертной казни через распятие на кресте на горе Голгофа. В этот день церковь вспоминает Его великие страдания и искупительную жертву ради спасения человечества. В церкви во второй половине дня совершается вечерня, в конце которой из алтаря износится Святая Плащаница. Литургия не положена. В этот день верующие соблюдают особенно строгий пост — хлеб и вода. Монастырский устав предписывает даже полное воздержание от пищи до вечера. День наполнен тишиной и скорбью, но уже несет в себе ожидание грядущего Воскресения. Считается, что в Страстную пятницу стоит отложить все домашние дела — уборку, стирку, шитье, ремонт. Ничего не должно мешать сопереживанию страданиям Спасителя. День следует провести в молитве и размышлениях. Что еще отмечают в церкви 10 апреля Сегодня, 10 апреля, православная церковь почитает память преподобномученика Евстратия Печерского (1097), распятого на кресте, подобно Христу, и посрамившего своей смертью своих мучителей. Кроме того, вспоминают стойкость и верность Вере преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского (ок. 754), преподобного Стефана чудотворца, исповедника, игумена Триглийского (IX), мучеников Ионы и Варахисия и других с ними (ок. 330), мученика Бояна, князя Болгарского (ок. 830), преподобного Илариона Псковоезерского, Гдовского (1476), святителя Николая, исповедника, пресвитера (1931), священномученика Василия пресвитера (1938), мученика Иоанна (1939).