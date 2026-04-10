Эксперт Бочкина рекомендовала заменить единорогов в детском саду на Сивку-Бурку

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Единорог не является персонажем русского фольклора, тогда как лошадка Сивка-Бурка органично вписана в контекст традиционных ценностей России. Об этом сообщила ТАСС эксперт Минпросвещения, старший научный сотрудник Лаборатории развития дошкольного образования Института развития, здоровья и адаптации ребенка, кандидат педагогических наук Елена Бочкина.
«Единорог как мифологическое существо, традиционно изображаемое в виде лошади с одним рогом на лбу, не является персонажем русского фольклора и сказочных нарративов. Это герой европейской мифологии, символизирующий чистоту и магию. Данная символическая характеристика в русских народных сказках присуща коню Сивка-Бурка, который помогает герою совершить невозможное. В этой связи, игрушка — лошадка, более встроена в контекст традиционных ценностей России», — сказала Бочкина.
Она уточнила, что игрушка активно способствует развитию ребенка, стимулирует воображение, закладывает фундамент для развития мышления и моторики, а также помогает ребенку учиться взаимодействовать, делиться и общаться. Наряду с этим, игрушка транслирует культурный образ и ценности страны. В ней заложены эталонные характеристики и образы культуры, перекликающиеся с народными сказками и легендами, например, для культуры России свойственна игрушка — Мишка-косолапый, а для европейской культуры — мишка Тедди.
Эксперт добавила, что воссоздание игровых сюжетов и театральной деятельности способствует созданию связи нескольких поколений российского народа и учитывает многонациональный контекст страны.