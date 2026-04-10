В больнице Бородино по требованию прокуратуры модернизируют оборудование

В больнице города Бородино по требованию прокуратура началась модернизация медицинского оборудования в отделении хирургии. Об этом сообщает краевая прокуратура.
Из-за того, что оборудование давно устарело, оно не выдерживало нагрузки. Пациенты ждали операций дольше положенного срока, а качество помощи оставалось под вопросом. Проверка показала серьезные недочеты в оснащении.
В операционных хирургического отделения техника устарела. Светильник ввели в строй еще в 2004 году, сейчас он едва обеспечивали нужную освещенность. В другой операционной стоял аппарат, не предназначенный для сложных операций на брюшной полости или груди. Из трех стерилизаторов работал только один, остальные два списаны. И вообще многое пришло в негодность.
Суд поддержал иск прокуратуры. И сейчас больница уже закупает новое оборудование.