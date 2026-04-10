Холода возвращаются: в Красноярске ожидаются заморозки до −9 °C и снег

К концу недели погода в Красноярске резко изменилась — столбики термометров опустились более чем на 15 градусов по сравнению с предыдущими днями.
В пятницу днём синоптики обещают от 0 до −2 °C, переменную облачность и преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 4−9 м/с.
В ночь на субботу похолодает до −9 °C, пройдёт небольшой снег. Днём будет от 0 до −3 °C, сухо, но облачно. Ветер западный, умеренный. Атмосферное давление поднимется до 754 мм рт. ст.
В воскресенье в течение суток ожидается от −6 до +3 °C и небольшой мокрый снег с дождём. Солнца не будет, а с обеда усилится ветер.
На следующей неделе в Красноярске сохранится примерно такая же погода.
