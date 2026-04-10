Мачеха в Индии забила до смерти трехлетнюю падчерицу

35-летняя мать-оккультистка в Индии решила принести в жертву дочь, чтобы исцелить своего сына. Об этом 2 апреля сообщили в Times of India. Трагедия произошла 24 марта в деревне Кусумбха. Женщина по имени Решми Деви неоднократно обращалась за помощью к 55-летней оккультистке Шанти Деви, чтобы излечить сына от болезни.