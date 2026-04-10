Мачеха в Индии забила до смерти трехлетнюю падчерицу

Трехлетняя девочка скончалась после избиения мачехой в Индии. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил портал NDTV.
Инцидент произошел в деревне Сурджавали. Узнав о смерти девочки, сотрудники полиции выехали на место и начали проверку.
— Выяснилось, что мачеха избила ребенка, после чего ее состояние ухудшилось. Девочку отвезли в больницу, где она скончалась, — рассказали в правоохранительных органах.
Женщину задержали. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается, сказано в статье.
35-летняя мать-оккультистка в Индии решила принести в жертву дочь, чтобы исцелить своего сына. Об этом 2 апреля сообщили в Times of India. Трагедия произошла 24 марта в деревне Кусумбха. Женщина по имени Решми Деви неоднократно обращалась за помощью к 55-летней оккультистке Шанти Деви, чтобы излечить сына от болезни.
Она посоветовала матери принести в жертву девственницу для спасения мальчика. В итоге они вдвоем вместе со своим знакомым, 40-летним Бхим Рамоми, решили убить дочь Рашми.