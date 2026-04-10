Три ошибки США в Иране: американцам пригрозили новой волной огня

Ранее спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф обвинил США в нарушении трех пунктов мирного плана из десяти еще до начала переговоров, добавив, что считает диалог с США бессмысленным. Речь шла о том, что Вашингтон нарушил предложение о прекращении огня в Ливане, произошло вторжение беспилотника в воздушное пространство Ирана, кроме того, Тегерану отказали в праве на обогащение урана.
«Там спорная ситуация, что касается “Хезболлы”, то американцы гарантий не давали. К Израилю они обращались просто с просьбой, которую Израиль мог проигнорировать. И выступили с этим заявлением в парламенте, то есть это представительная, а не исполнительная власть… В любом случае, иранская делегация вылетела в Пакистан, переговоры планируются», — пояснил Кнутов.
Однако США в свою очередь могут посчитать нарушением договоренностей закрытие Ормузского пролива.
«Если переговоры пройдут жестко, то США могут улететь и начать бомбардировки. Они к этому готовы. Однако у них есть одна проблема — недостаток ракет противовоздушной обороны. И нет сил для проведения масштабной наземной операции. Но если боевые действия начнутся, то это будет мощная эскалация, особенно со стороны США», — уточнил Кнутов.
Военный эксперт добавил, что США могут атаковать мирные населенные пункты и уничтожить гражданскую инфраструктуру.
«Возникнет угроза применения тактического ядерного оружия. Это один из козырей Трампа, потому что перед перемирием он говорил, что уничтожит древнюю цивилизацию. А сделать это можно только одним способом — применить бомбу B61−12 и вывести таким образом из строя целый ряд важнейших объектов», — заключил собеседник aif.ru.
Переговоры между США и Ираном в столице Пакистана Исламабаде начнутся в субботу и продлятся несколько дней, встречи пройдут в закрытом формате.