Хабаровский сержант вывел колонну из-под огня в «серой зоне» на СВО

Сержант мотострелкового соединения Восточного военного округа Никита Романóвич сумел вывести целую колонну техники из-под угрозы артиллерийского удара в опасной «серой зоне». Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Колонна застряла на непроходимом участке во время важной перегруппировки. Остановка в этом месте делала машины лёгкой целью для противника. Никита Романович мгновенно понял, что медлить нельзя, и решил действовать самостоятельно.
Под постоянной угрозой вражеских дронов он скрытно ушёл вперёд на разведку, передвигаясь по «посадкам». Во время рекогносцировки сержант нашёл старую заброшенную просеку, по которой могла пройти тяжёлая техника. Он лично проверил самые опасные участки, несмотря на риск нарваться на засаду или мины.
Взяв манёвр на себя, Романович чётко организовал движение колонны по новому маршруту. На сложных участках — вязком грунте и крутых поворотах — он лично подсказывал водителям, как лучше пройти, оставаясь рядом с техникой. Его спокойные команды помогли избежать хаоса и заторов.
Благодаря решительным и грамотным действиям вся колонна успела выйти из зоны возможного обстрела без потерь и вовремя занять новые позиции.
За время службы в зоне СВО Никита Романович уже был отмечен ведомственными медалями «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» II степени и государственной медалью «За отвагу». Теперь его могут приставить к ещё одной награде.