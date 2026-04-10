Мошенники шлют россиянам сообщения о перерасчёте платежей ЖКХ: вот что происходит дальше

Мошенники атакуют россиян рассылками о перерасчёте коммунальных услуг, в частности, платежей за электричество.
«Уважаемые абоненты! Сообщаем, что проводится перерасчёт за коммунальные платежи по электроэнергии», — такой текст содержится в рассылках. При этом аферисты предлагают получателю «завершить работы по перерасчёту». Схему раскрывает РИА Новости.
Аферисты просят абонентов предоставить информацию личного характера, которая якобы нужна для уточнения начислений, сказано в публикации.
Тем временем президент России Владимир Путин поручил доработать механизм возмещения материального ущерба гражданам, которые пострадали в результате различных мошеннических схем.