В Хабаровске суд обязал мэрию осветить улицу, где нет фонарей

Жители района неоднократно жаловались на тёмный участок дороги, где вечером и ночью плохо видно.

В Хабаровске прокуратура добилась через суд, чтобы на улице Шмаковской наконец появилось нормальное уличное освещение. Жители района неоднократно жаловались на тёмный участок дороги, где вечером и ночью плохо видно, сообщает надзорное ведомство.

Проверка показала, что отсутствие фонарей действительно создаёт опасность для водителей и пешеходов. Прокурор Железнодорожного района обратился в суд с требованием обязать администрацию города привести освещение в порядок согласно всем нормам.

Железнодорожный районный суд полностью поддержал иск прокуратуры. Теперь городские власти обязаны обустроить улицу Шмаковскую линиями наружного освещения.

Решение суда пока не вступило в законную силу. Прокуратура будет следить за его исполнением.