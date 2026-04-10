В Хабаровске суд обязал мэрию осветить улицу, где нет фонарей

В Хабаровске прокуратура добилась через суд, чтобы на улице Шмаковской наконец появилось нормальное уличное освещение. Жители района неоднократно жаловались на тёмный участок дороги, где вечером и ночью плохо видно, сообщает надзорное ведомство.
Проверка показала, что отсутствие фонарей действительно создаёт опасность для водителей и пешеходов. Прокурор Железнодорожного района обратился в суд с требованием обязать администрацию города привести освещение в порядок согласно всем нормам.
Железнодорожный районный суд полностью поддержал иск прокуратуры. Теперь городские власти обязаны обустроить улицу Шмаковскую линиями наружного освещения.
Решение суда пока не вступило в законную силу. Прокуратура будет следить за его исполнением.