Губернатор Бали: русская и украинская деревни ликвидированы на острове

На Бали завершилась ликвидация так называемых «русской» и «украинской деревень», о чем сообщил губернатор острова И Ваян Костер в интервью РИА Новости. Он отметил, что в последние годы на Бали наблюдается рост числа туристов из России и Украины, многие из которых начали инвестировать в бизнес и селиться в эксклюзивных районах, таких как Убуд.
"Стало приезжать все больше людей — и из России, и с Украины. Затем произошла следующая стадия развития: эти туристы стали не только отдыхать, но некоторые начали инвестировать, открывать бизнес. С другой стороны, часть из них селилась в одном эксклюзивном районе. Это происходило в Убуде. В основном, там были россияне, были и украинцы, и даже появилось выражение 'русская деревня'. Была и 'украинская деревня', — рассказал Костер.
Губернатор подчеркнул, что практика создания таких сообществ противоречит культурной политике острова. «Поэтому я потребовал от главы округа Гианьяр и начальника полиции навести порядок. Не должно быть ни русской деревни, ни украинской деревни. Если они живут здесь — пусть живут упорядочено, в соответствии с законами Индонезии, Бали и местной культуры», — добавил он.
После проведения проверок и принятия правовых мер губернатор заявил, что подобные явления на острове были устранены: «После того как такие нарушения были пресечены и по ним были приняты правовые меры, сейчас этого уже нет. Больше нет ни русской деревни, ни украинской деревни».
Ранее губернатор Бали объяснил, как туристам избежать проблем.