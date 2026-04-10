В Хабаровске подростки с особенностями будут жить в специальной квартире

Ещё шестеро ребят получили возможность постепенно осваивать самостоятельную жизнь — от простых бытовых навыков до планирования своего дня и общения с окружающими.

В Хабаровске открылась четвёртая квартира сопровождаемого проживания для подростков с ментальными особенностями. Теперь ещё шестеро ребят получили возможность постепенно осваивать самостоятельную жизнь — от простых бытовых навыков до планирования своего дня и общения с окружающими. Об этом сообщили в правительстве края.

Такой формат становится настоящей альтернативой привычным сценариям. Раньше у молодых людей с инвалидностью по сути было только два пути: интернат или полная зависимость от семьи. Теперь появляется третий вариант — поддержка, при которой они могут учиться жить самостоятельно в обычной городской квартире.

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Максим Иванов, посетивший новую квартиру, подчеркнул важность такого подхода.

«Сегодня у наших ребят есть две возможности: интернат или семья, где основная нагрузка ложится на родителей. Мы предлагаем третий вариант — квартиры сопровождаемого проживания, где они могут научиться самостоятельной жизни», — сказал парламентарий.

Квартира находится в обычном многоквартирном доме, что помогает ребятам не только осваивать быт, но и постепенно привыкать к жизни в обществе, общаться с соседями и чувствовать себя частью города. Проект уже доказывает свою эффективность: 12 человек переведены из интернатов на сопровождаемое проживание, ещё 18 прошли обучение, а около 30 участников вовлечены в трудовую деятельность. При этом содержание одного человека в такой квартире обходится почти вдвое дешевле, чем в психоневрологическом интернате.

Важной частью работы становится трудоустройство. В крае действует программа «Доступный труд», благодаря которой десятки участников проекта и их родственников уже нашли работу. Специалисты отмечают, что сопровождаемое проживание и сопровождаемая занятость должны работать вместе, создавая для человека полноценный жизненный маршрут.

Сейчас квартира финансируется за счёт гранта, который заканчивается в августе. В правительстве края ведётся работа, чтобы сделать такой формат постоянным и расширить его на другие территории. Это позволит не только улучшить качество жизни молодых людей с инвалидностью, но и снизить нагрузку на стационарные учреждения, дав семьям больше возможностей и свободы.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше