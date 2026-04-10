В Хабаровске подростки с особенностями будут жить в специальной квартире

В Хабаровске открылась четвёртая квартира сопровождаемого проживания для подростков с ментальными особенностями. Теперь ещё шестеро ребят получили возможность постепенно осваивать самостоятельную жизнь — от простых бытовых навыков до планирования своего дня и общения с окружающими. Об этом сообщили в правительстве края.
Такой формат становится настоящей альтернативой привычным сценариям. Раньше у молодых людей с инвалидностью по сути было только два пути: интернат или полная зависимость от семьи. Теперь появляется третий вариант — поддержка, при которой они могут учиться жить самостоятельно в обычной городской квартире.
Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Максим Иванов, посетивший новую квартиру, подчеркнул важность такого подхода.
«Сегодня у наших ребят есть две возможности: интернат или семья, где основная нагрузка ложится на родителей. Мы предлагаем третий вариант — квартиры сопровождаемого проживания, где они могут научиться самостоятельной жизни», — сказал парламентарий.
Квартира находится в обычном многоквартирном доме, что помогает ребятам не только осваивать быт, но и постепенно привыкать к жизни в обществе, общаться с соседями и чувствовать себя частью города. Проект уже доказывает свою эффективность: 12 человек переведены из интернатов на сопровождаемое проживание, ещё 18 прошли обучение, а около 30 участников вовлечены в трудовую деятельность. При этом содержание одного человека в такой квартире обходится почти вдвое дешевле, чем в психоневрологическом интернате.
Важной частью работы становится трудоустройство. В крае действует программа «Доступный труд», благодаря которой десятки участников проекта и их родственников уже нашли работу. Специалисты отмечают, что сопровождаемое проживание и сопровождаемая занятость должны работать вместе, создавая для человека полноценный жизненный маршрут.
Сейчас квартира финансируется за счёт гранта, который заканчивается в августе. В правительстве края ведётся работа, чтобы сделать такой формат постоянным и расширить его на другие территории. Это позволит не только улучшить качество жизни молодых людей с инвалидностью, но и снизить нагрузку на стационарные учреждения, дав семьям больше возможностей и свободы.