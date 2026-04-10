Михаил Котюков: Неделю космоса мы будем проводить, собирая наших школьников и молодежь, которых должны всегда поддерживать

«Многие годы, благодаря триумфу почти 70-летней давности, мы гордимся нашим космосом, — сказал со сцены глава региона. — Президент России поставил амбициозные задачи — новый национальный проект развития российского космоса сегодня ориентирован на 10 лет. Я уверен, что это только начало нового большого пути в космос для тех, кто выбирает для себя профессию. Российской космической отрасли нужно дополнительно 40 тысяч человек в ближайшие несколько лет. И такой масштаб задачи нам предстоит решать всем вместе! Красноярский край — это родина спутников и место, где работают легендарные предприятия, научные команды и образовательные организации. Только имея хорошую космическую связь, сегодня можно эффективно развивать территорию».