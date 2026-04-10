Михаил Котюков: Неделю космоса мы будем проводить, собирая наших школьников и молодежь, которых должны всегда поддерживать

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 8 апреля в Большом концертном зале краевой филармонии состоялся торжественный концерт, посвящённый 65-летию отечественной космонавтики.
Зрелищное событие прошло в рамках Недели космоса, объявленной Президентом страны. Аудиторию тепло приветствовал губернатор Красноярского края Михаил Котюков, который поздравил с этим знаменательным событием всех тех, кто сегодня держит в своих руках будущее российского космического проекта.
«Многие годы, благодаря триумфу почти 70-летней давности, мы гордимся нашим космосом, — сказал со сцены глава региона. — Президент России поставил амбициозные задачи — новый национальный проект развития российского космоса сегодня ориентирован на 10 лет. Я уверен, что это только начало нового большого пути в космос для тех, кто выбирает для себя профессию. Российской космической отрасли нужно дополнительно 40 тысяч человек в ближайшие несколько лет. И такой масштаб задачи нам предстоит решать всем вместе! Красноярский край — это родина спутников и место, где работают легендарные предприятия, научные команды и образовательные организации. Только имея хорошую космическую связь, сегодня можно эффективно развивать территорию».
Неделя космоса — это не только дань памяти всем тем, кто стоял у истоков российской космонавтики, первому космонавту планеты Юрию Алексеевичу Гагарину и плеяде легендарных покорителей космоса, конструктору Сергею Павловичу Королеву и нашему земляку Михаилу Федоровичу Решетневу, который приехал на берега Енисея, чтобы создать здесь прочный фундамент отечественной космонавтики на многие годы вперед. Сегодня у прославленного предприятия РЕШЕТНЕВА, а также университета его имени накоплен огромный потенциал, позволяющий обеспечить развитие отрасли.
По мнению Михаила Котюкова, космос, который Президент России сделал новой традицией, должен привлекать наше внимание. Необходимо встречаться и рассказывать представителям отрасли о планах, делиться достижениями, намечать очередные шаги по пути развития. Совсем недавно была запущена партия космических аппаратов, в рамках которых должна сформироваться новая целевая группировка на низких орбитах. Это таит в себе новые возможности для российского космоса и сценариев гражданского применения космической деятельности. «Сегодня важно искать решения практических задач, в том числе, и в народном хозяйстве», — резюмировал губернатор.
Яркие номера концертной программы стали художественным воплощением всего того, что заложено в идее проведения Недели космоса. В концерте выступили мастера красноярской сцены, а также студенческие коллективы, показавшие таланты и созидательную энергию красноярской молодежи.