Депутат Шапкин предупредил дачников о штрафе за нескошенную траву на участке

Владельцам дачных участков, которые заросли сорняками и высокой травой, может грозить штраф. Об этом сообщил председатель комитета Московской областной думы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

— В Подмосковье большое количество дачных участков, и у собственников есть обязанности по их содержанию. В частности, речь идет об участках, которые заросли сорняками и бурьяном. В таком виде содержать участок запрещено законом. Нарушение правил борьбы с растениями-сорняками влечет предупреждение или наложение административного штрафа, — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что штраф составляет от 300 до 500 рублей для физлиц, до 10 тысяч рублей — для юрлиц.

Вовремя косить траву и убирать ее с участка необходимо в противопожарных целях, так как сухие заросли легко воспламеняются и заросший бурьяном участок несет угрозу для соседей, говорится в статье.

Дачникам может грозить штраф до 300 тысяч рублей и уголовная ответственность за выращивание растений, включенных в перечень запрещенных. Об этом сообщила кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова.