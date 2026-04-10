Виртуальные модели продемонстрировали коллекцию одежды «Шерегеш» от MySiberia и Билайна

Сибирский бренд одежды MySiberia и оператор связи Билайн представили совместную коллекцию одежды с уникальными рисунками. Художником выступил Саша Pons (Понс), с которым MySiberia ранее уже реализовывал успешные проекты.
Новая линейка посвящена Шерегешу и объединила эстетику горнолыжной культуры и фирменный стиль оператора. Именно главный горнолыжный курорт Кузбасса, а также особая атмосфера на склонах и у подножия гор вдохновили команды MySiberia, Билайна и Сашу Pons на создание яркой коллекции. В её центре — стильные сноубордисты и любители горнолыжного спорта. Первыми коллекцию примерили и продемонстрировали на себе на фоне Горной Шории виртуальные парни и девушки.
Коллекция представлена сноубордическим джерси, худи, футболкой и панамой. Вещи подойдут как парню, так и девушке. Одежда выполнена с преобладанием черно-желтых цветов Билайна, что превращает ее в выразительный акцент на фоне белоснежного пейзажа.
«Для Билайна важно быть не просто оператором связи, а частью жизни наших клиентов — там, где они отдыхают, заряжаются энергией и получают яркие впечатления. С нами всё по-настоящему: можно быть уверенным, динамичным, стильным и при этом оставаться самим собой в любых ситуациях — будь то активный спуск по склону, встреча с друзьями после катания или прогулка по любимому городу. Наша совместная коллекция помогла очень точно отразить эту философию. В ней, как и в самом Билайне, сочетаются смелость, энергия и узнаваемый стиль. Черно-желтые цвета — это не просто фирменные цвета, это символ уверенности, которая позволяет быть в центре внимания и при этом оставаться собой», — отметил директор Кемеровского отделения Билайна Владимир Савин.
«Лимитированная коллекция Билайн и MySiberia с визуальной частью от художника из Кемерово Саши Понс — это классный пример современных тенденций, когда сильный федеральный бренд делает совместный проект с региональными представителями креативной индустрии. И в результате этого для наших клиентов в Шерегеше, Кузбассе, Сибири появляются оригинальные продукты, через которые бренд приобретает форму и становится ближе к людям!», — подчеркнул основатель MySiberia Вячеслав Шуклин.
«В основе идеи изображений — две культуры катания. Женщина, одетая в форму прошлых лет — символ более устоявшегося вида спорта, лыж. Мужчина в современной одежде олицетворяет более молодой вид спорта сноуборд. Два разных вида катания, две разные культуры объединены одним местом, одним интересом и одним стилем», — поделился художник Саша Pons.
Приобрести коллекцию «Шерегеш» от MySiberia и Билайна можно в интернет-магазине Билайна и в магазине MySiberia в Кемерове по адресу: проспект Ленина, 59а, ТРК Променад 3.
Для гостей GrelkaFest в Шерегеше Билайн приготовил особый сюрприз. В этом году оператор связи выступает генеральным партнером фестиваля и на своей площадке запланировал различные активности, за участие в которых можно будет получить фирменные подарки, в том числе, изделия из коллекции MySiberia и Билайна «Шерегеш».
