В Пермском крае туристам рекомендуют отменить посещение Каменного города

Экологические тропы Прикамья стали сложными и опасными для посещений.

Источник: Комсомольская правда

Дирекция ООПТ Пермского края призывает туристов и любителей активного отдыха перенести посещение популярных экологических троп. Погодные условия в Прикамье делают их сложными и небезопасными.

Активное таяние снега существенно затруднило посещение ряда особо охраняемых природных территорий Пермского края. Днем снег активно подтаивает, а ночью вода снова замерзает. Это способствует образованию наледи, делает скользкими и размытыми фрагменты троп.

«На крутых подъемах и спусках возрастает риск падений, соскальзывания и травм. Кроме того, посетители проваливаются в снег выше колена, что делает посещение очень некомфортным», — пояснили «КП-Пермь» в краевой дирекции.

В учреждении настоятельно рекомендуют от посещений Каменный город, Усьвинские столбы, камни Ветлан и Помяненный. Это не отказ от путешествия, а проявление ответственного отношения к природе и собственной безопасности. В период активного снеготаяния лучше дождаться, когда тропы восстановят проходимость, а условия для туристов станут более безопасными.