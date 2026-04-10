В Пермском крае туристам рекомендуют отменить посещение Каменного города

Дирекция ООПТ Пермского края призывает туристов и любителей активного отдыха перенести посещение популярных экологических троп. Погодные условия в Прикамье делают их сложными и небезопасными.
Активное таяние снега существенно затруднило посещение ряда особо охраняемых природных территорий Пермского края. Днем снег активно подтаивает, а ночью вода снова замерзает. Это способствует образованию наледи, делает скользкими и размытыми фрагменты троп.
«На крутых подъемах и спусках возрастает риск падений, соскальзывания и травм. Кроме того, посетители проваливаются в снег выше колена, что делает посещение очень некомфортным», — пояснили «КП-Пермь» в краевой дирекции.
В учреждении настоятельно рекомендуют от посещений Каменный город, Усьвинские столбы, камни Ветлан и Помяненный. Это не отказ от путешествия, а проявление ответственного отношения к природе и собственной безопасности. В период активного снеготаяния лучше дождаться, когда тропы восстановят проходимость, а условия для туристов станут более безопасными.