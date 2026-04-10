В Амурске выявили дефекты в прошлогоднем ремонте дорог

В Амурске проверили качество дорог, отремонтированных в минувшем году по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» общая протяженность объектов составила почти 3 км, и почти на всех участках обнаружены дефекты.
В ходе инспекции комиссия осмотрела два участка на проспекте Октябрьского, отрезок проспекта Мира (от камня Первостроителям до пересечения с Комсомольским проспектом), транспортную развязку «Кольцо» и проспект Строителей (в границах домов 1−4).
На всех этих объектах подрядчик демонтировал старый асфальт, уложил новое полотно, восстановил стыки с тротуарами и нанес разметку. На проспектах Октябрьского и Мира дополнительно установили «лежачие полицейские».
Однако итоги рейда оказались неутешительными. Комиссия зафиксировала трещины на свежем покрытии, локальные деформации, нарушение целостности асфальтобетона.
— На ремонтных работах было задействовано два подрядчика. К одному из них претензий практически нет, а ко второму есть вопросы. Время показало, что в ходе выполнения ремонта, по всей вероятности, была нарушена технология, — заявил глава Амурска Руслан Колесников.
Он добавил, что результаты проверки оформят техническим актом. Устранение дефектов будет проходить за счет подрядной организации в рамках гарантийных обязательств.
— Мы не можем не реагировать на то, о чем говорят нам люди. Они же видели, что в прошлом году проводился ремонт, а после зимы стали видны такие дефекты. Поэтому с подрядчика будем спрашивать строго, — подчеркнул Руслан Колесников.