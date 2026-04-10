В Красноярск доставят частичку Благодатного огня

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В день Пасхи, 12 апреля, на красноярскую землю по многолетней традиции прибудет Благодатный огонь, сошедший в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Торжественная встреча святыни состоится в международном аэропорту Красноярск.
Огонь доставит заслуженный мастер спорта России, помощник депутата Государственной Думы РФ, Сопредседатель Правления Красноярского отделения ВРНС (Всемирный Русский Народный Собор Сергей Витковский. Церемонию встречи возглавят священнослужители Красноярской митрополии, представители правительства края и верующие.
Благодатный огонь будет доставлен в Храм Рождества Христова, где пройдет вечернее пасхальное богослужение, в ходе которого святыню торжественно передадут Митрополиту Никите, а так же для всех жителей Красноярского края. После этого, все желающие смогут получить частицу огня.
Отметим, что Благодатный огонь для верующих является символом чуда и благодати.