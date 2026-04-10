В Красноярском крае ликвидирован лесной пожар на площади 1,1 гектара

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За сутки в регионе также потушено 23 бытовых пожара.
В селе Долгий Мост Абанского муниципального округа сгорел частный жилой дом на площади около 140 квадратных метров. Пострадали два человека, их госпитализировали в районную больницу. Пожар ликвидировали шесть человек и две единицы техники. Причину возгорания устанавливают.
В садовом обществе в поселке Шушенское загорелся мусор. Площадь пожара составила около 350 квадратных метров. На месте работали пять человек и одна единица техники.