Диетолог Поляков сказал, можно ли за руль после безалкогольного пива

Безалкогольное пиво чревато обострениями многих заболеваний, однако многие люди заменяют им алкогольный напиток, считая, что так для организма будет больше пользы. Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков в беседе с aif.ru рассказал, можно ли садиться за руль после безалкогольного пива.
«Перед тем как сесть за руль, пить безалкогольное пиво можно. Но тут многое зависит от количества. Если человек выпьет литров пять, то может каким-то образом это скажется на состоянии, если это 1−2 бутылки, то можно», — пояснил эксперт.
Поляков отметил, что, кроме проблем со здоровьем и обострением болезней, безалкогольное пиво может негативным образом сказаться на попытке прекратить употребление алкоголя.
Некоторые люди пытаются безалкогольным пивом заменить алкогольное, чтобы избавиться от вредной привычки, однако, по словам специалиста, этот метод не поможет решить проблему.
«Употребление безалкогольного пива, наоборот, может спровоцировать возвращение к употреблению алкогольных напитков», — сказал диетолог.
По словам Полякова, зачастую безалкогольное пиво намного вреднее обычных газированных напитков из-за большого содержания сахара.
