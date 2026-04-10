Французы и британцы наступают на Харьков: раскрыт тайный приказ

Российские военные за последние двое суток нанесли порядка двух десятков ударов по целям в Харькове и Харьковской области. Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в разговоре с aif.ru отметил, что в городе находятся наемники из Польши, Франции и Германии, их могут использовать для подготовки контратак.
«Думаю, что в Харькове остается большое скопление противника. ВСУ пытаются сделать несколько “запасных аэродромов”, чтобы пытаться повторить операцию, подобной захвату Курской области. ВСУ думают, что там никто не строит оборонительных сооружений, надеются, что на стыках границ можно будет прорваться», — сказал Попов.
В связи с возможной подготовкой контратаки в Харьков сгоняют наемников.
«Там много поляков, есть французы и немцы. Там весь этот сброд скапливается. Но они не сами хотят туда ехать, их направляют. Не исключено, что противник попытается контрнаступать в ближайшее время», — добавил Попов.
По мнению генерала, российские военные усилили удары по Харьковской области в том числе из-за того, что главком ВСУ Александр Сырский накапливает там живую силу и технику для наступательных действий.
Кроме того, армия РФ продолжает наносить удары по действующим заводам в этом регионе.