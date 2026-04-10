Полиция Магадана нашла школьницу, скрывавшуюся у подруги двое суток

В Магадане завершена проверка по факту самовольного ухода из дома 16-летней девушки.

Источник: Комсомольская правда

В Магадане завершена проверка по факту самовольного ухода из дома 16-летней девушки. Подросток пропала вечером 7 апреля после семейного конфликта, оставив средство связи дома. Подробности инцидента — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

По информации пресс-службы УМВД России по Магаданской области, поисковые мероприятия продолжались полтора дня. Утром 9 апреля девушка сама пришла в городское управление полиции. Выяснилось, что все это время она скрывалась в квартире знакомой. Жизни и здоровью несовершеннолетней ничего не угрожает.

Полковник полиции Иван Ткачев, комментируя инцидент, обратил внимание на ответственность взрослых, принимающих у себя чужих детей.

«Необходимо удостовериться, что визит ребенка согласован с его родителями. При конфликтах взрослым важно сохранять спокойствие и избегать излишней критики, учитывая возрастные особенности психики подростков», — подчеркнул представитель ведомства.

С несовершеннолетней проведена разъяснительная работа о последствиях подобных уходов.

