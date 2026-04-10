Полиция Магадана нашла школьницу, скрывавшуюся у подруги двое суток

По информации пресс-службы УМВД России по Магаданской области, поисковые мероприятия продолжались полтора дня. Утром 9 апреля девушка сама пришла в городское управление полиции. Выяснилось, что все это время она скрывалась в квартире знакомой. Жизни и здоровью несовершеннолетней ничего не угрожает.