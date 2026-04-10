Красноярцев приглашают на оздоровительную прогулку в «Гремячую гриву»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 11 апреля пройдет акция «10 000 шагов к жизни», приуроченная к Всемирному дню здоровья. Участников ждут на прогулке в эко-парке «Гремячая грива».

Источник: НИА Красноярск

Организаторы — Красноярский краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики и волонтеры-медики — напоминают, что регулярная ходьба помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и поддерживать общее самочувствие.

Маршрут протяженностью около 6 километров пройдет по тропам парка. Участникам расскажут о технике скандинавской ходьбы, а после прогулки угостят чаем.

Сбор гостей начнется в 9:30, старт — в 10:00. Место встречи — у первого визит-центра рядом с СФУ. Организаторы рекомендуют взять удобную одежду и обувь по погоде.

