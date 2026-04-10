День невыразимой скорби и строгих ограничений: что нельзя делать 10 апреля

Согласно Евангелию, в пятницу, наступившую вслед за Тайной вечерей, Иисус был осужден и распят на кресте. Именно эти события вспоминают верующие в этот день.
Утром в Великую пятницу служат царские часы — еще раз прочитывают три евангельских отрывка о распятии. Кроме того, читают отрывки из Ветхого Завета, посвященные предвестию прихода в мир Мессии. Важным ритуалом Страстной пятницы является вынос плащаницы. Она представляет собой большое полотно с вышитым изображением Иисуса во гробе. В этот момент фактически происходит отпевание Христа. Перед плащаницей читаются псалмы с особыми припевами от лица Девы Марии, оплакивающей сына.
После этого плащаницу обносят крестным ходом вокруг храма и подносят к царским вратам. В конце службы верующие прикладываются к плащанице.
Этот день посвящен скорби в связи со смертью Спасителя. Любые развлекательные мероприятия, громкая музыка и веселье считаются неуместными. Даже на бытовом уровне принято соблюдать тишину и сдержанность. Обычные ссоры в семье, грубые слова или внутреннее раздражение считаются тяжелым проступком. В этот день крайне важно сохранять мир, терпение и благожелательность.
Само название «Страстная пятница» отсылает к крестным страданиям Христа. В переводе с церковнославянского языка слово «страсти» означает «страдания». Однако название «Страстная пятница», скорее, народное. В церкви этот день, как и другие дни последней недели — седмицы — Великого поста, именуют Великим.
Страстная пятница — день особо строгого поста. Многие верующие в этот день вообще отказываются от еды до выноса Плащаницы или до вечера, но лишь в том случае, если это позволяет здоровье. В целом же допускается ограничить себя в пище частично, настолько, насколько позволяют силы и возможности.
По возможности стоит воздержаться от активной работы или тяжелого физического труда. Если есть возможность скорректировать рабочий график таким образом, чтобы посетить утреннюю или вечернюю службу, такой возможностью нужно воспользоваться.
В Страстную пятницу следует избегать: обильной трапезы (это все еще день строгого поста); шумных развлечений (к ним относятся вечеринки, громкая музыка, которые в этот день неуместны); употребления алкоголя; ссор и конфликтов; уборки и тяжелого физического труда; шитья, вязания и других видов рукоделия; стрижки и окрашивания волос; заключения браков.
Рекомендуется посещать богослужения в храме; молиться дома и читать Евангелие; по возможности соблюдать строгий пост; красить яйца (по традиции именно в Страстную пятницу); оказывать помощь нуждающимся.