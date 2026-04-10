День невыразимой скорби и строгих ограничений: что нельзя делать 10 апреля

У верующих наступила Страстная, а по-церковному — Великая пятница — это день невыразимой скорби и самых строгих ограничений, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Согласно Евангелию, в пятницу, наступившую вслед за Тайной вечерей, Иисус был осужден и распят на кресте. Именно эти события вспоминают верующие в этот день.

Утром в Великую пятницу служат царские часы — еще раз прочитывают три евангельских отрывка о распятии. Кроме того, читают отрывки из Ветхого Завета, посвященные предвестию прихода в мир Мессии. Важным ритуалом Страстной пятницы является вынос плащаницы. Она представляет собой большое полотно с вышитым изображением Иисуса во гробе. В этот момент фактически происходит отпевание Христа. Перед плащаницей читаются псалмы с особыми припевами от лица Девы Марии, оплакивающей сына.

После этого плащаницу обносят крестным ходом вокруг храма и подносят к царским вратам. В конце службы верующие прикладываются к плащанице.

Этот день посвящен скорби в связи со смертью Спасителя. Любые развлекательные мероприятия, громкая музыка и веселье считаются неуместными. Даже на бытовом уровне принято соблюдать тишину и сдержанность. Обычные ссоры в семье, грубые слова или внутреннее раздражение считаются тяжелым проступком. В этот день крайне важно сохранять мир, терпение и благожелательность.

Само название «Страстная пятница» отсылает к крестным страданиям Христа. В переводе с церковнославянского языка слово «страсти» означает «страдания». Однако название «Страстная пятница», скорее, народное. В церкви этот день, как и другие дни последней недели — седмицы — Великого поста, именуют Великим.

Страстная пятница — день особо строгого поста. Многие верующие в этот день вообще отказываются от еды до выноса Плащаницы или до вечера, но лишь в том случае, если это позволяет здоровье. В целом же допускается ограничить себя в пище частично, настолько, насколько позволяют силы и возможности.

Основная цель для верующего — прийти к светлому празднику Пасхи, очистив свою душу. Именно для этого люди и отказываются на время от привычных радостей земного мира. Важно понимать, что прямых запретов на те или иные действия в Страстную пятницу немного. Скорее речь идет о рекомендациях, которые следует соблюдать для того, чтобы почувствовать особое духовное значение этого дня.

По возможности стоит воздержаться от активной работы или тяжелого физического труда. Если есть возможность скорректировать рабочий график таким образом, чтобы посетить утреннюю или вечернюю службу, такой возможностью нужно воспользоваться.

В Страстную пятницу следует избегать: обильной трапезы (это все еще день строгого поста); шумных развлечений (к ним относятся вечеринки, громкая музыка, которые в этот день неуместны); употребления алкоголя; ссор и конфликтов; уборки и тяжелого физического труда; шитья, вязания и других видов рукоделия; стрижки и окрашивания волос; заключения браков.

Рекомендуется посещать богослужения в храме; молиться дома и читать Евангелие; по возможности соблюдать строгий пост; красить яйца (по традиции именно в Страстную пятницу); оказывать помощь нуждающимся.