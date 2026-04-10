Шесть «чёрных ассенизаторов» поймали в Красноярском крае за неделю

В Красноярском крае за неделю поймали шестерых «чёрных ассенизаторов». Нелегальные сливы жидких бытовых отходов зафиксировали в Красноярске, Богучанском и Абанском округах. Об этом сообщили в региональном Минэкологии.
Так, в Красноярске попались два нарушителя: на улицах Рокоссовского (Советский район) и Караульной (Центральный). Один из них был пойман повторно. Автомобили отправили на штрафстоянку.
В Богучанском округе с помощью беспилотников выявили два факта незаконного слива. В Абанском округе — ещё два: отходы сливали прямо на почву, минуя специализированные объекты.
«С началом весны мы фиксируем рост выявляемости нарушений. Благодаря современным системам контроля, включая БПЛА, нам удаётся эффективно пресекать такие случаи», — пояснила первый замминистра экологии края Юлия Гуменюк.
Штрафы для легковых автомобилей составляют от 10 до 15 тысяч рублей, при повторном нарушении — до 30 тысяч. Для грузового транспорта — до 50 тысяч, при повторном — до 70 тысяч.
