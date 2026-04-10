В марте более двух тысяч «Значкистов ГТО» бесплатно посетили спортивные объекты края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Подведены итоги региональной акции «Значкист ГТО», которая проходила в марте в честь 95-летия комплекса «Готов к труду и обороне».
В рамках акции 139 спортивных объектов Красноярского края предлагали обладателям знаков ГТО бесплатные занятия. За это время бесплатными услугами воспользовались 2041 человек.
Самая высокая активность наблюдалась среди значкистов в Ачинске (506 чел.), Минусинске (122 чел.) и Зеленогорске (105 чел.). Наибольший интерес вызвали занятия плаванием и в тренажерных залах, катания на коньках и лыжах, отмечает пресс-служба крайспорта.
Заплывы значкисты совершали в бассейнах Ачинска, Боготола, Балахты, Дивногорска, Зеленогорска, Красноярска, Минусинска, Норильска и других населенных пунктов.
Тренажерные залы были открыты для них в Большой Мурте и Емельяново, поселке Иланском и селе Каратузское, в Назаровском, Ужурском округах и других.
Катались на коньках в поселках Березовка, Дзержинское, Емельяново, Ермаковское, городах Енисейске, Канске, Норильске.
Лыжники спускались со склонов базы отдыха «Ергаки» и бегали на биатлонной трассе в Верхнепашино, на стадионе в Курагино, на лыжной базе «Снежная» в Лесосибирске и лыжных трассах Бородино.
Помимо этого, участники акции выбирали настольный теннис, стрельбу из пневматической винтовки, фитнес, бильярд, волейбол и футбол.
Отметим, в Красноярском крае за время возрождения движения ГТО с 2014 года обладателями знаков отличия различного достоинства стали более 151,5 тысяч человек.