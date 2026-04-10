Пенсионерам рассказали, кому могут приостановить выплаты из-за неснятых денег

Пенсионеры, получающие деньги на карту, могут не опасаться приостановки выплат из-за долгой их невостребованности. Об этом напомнил управляющий партнер Sakura Legal Даниил Базылев.
«Конституционный Суд РФ прямо указал: если доставка пенсии производится через банк путем зачисления на счёт пенсионера, то факт ее длительного неполучения в принципе невозможен, поскольку с момента зачисления денег на счет пенсия считается фактически полученной», — сказал эксперт агентству «Прайм».
Приостановить выплаты могут в том случае, если пенсионер, который лично получает деньги на почте или в кассе организации, не приходит за деньгами в течение полугода.
Накопление денег на карте не может быть основанием для приостановки выплат, резюмировал юрист.
Напомним, российские пенсионеры, которые продолжают работать, в феврале 2026 года получали выплаты в 23,4 тысячи рублей. Это почти на 2,5 тысячи рублей больше, чем за соответствующий период 2025 года.
