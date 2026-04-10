Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сибиряки раскритиковали последние предположения о судьбе Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 10 апреля, ФедералПресс. Жители Сибири обратили внимание, что глава семьи Усольцевых, пропавших в горах, купил нож непосредственно перед выходом. Своим мнением они поделили в комментариях на дзен-канале «Сибирские ссылки».

«Почему Усольцев купил нож в местном магазине? Что-то не верится, чтобы он собирался в лес и не взял с собой нож. А если взял, то может быть его кто-то выбросил?», — удивляется Мила К.

Другие полагают, что не стоит придавать большого значения этому факту.

«Может, понравился складной нож, вот и купил. Что только не пишут о семье», — спорит Нинель Я.

Часть читателей не исключают и возможность мистификации.

«А мог кто-то и продавщицу подговорить, чтобы та сказала про нож? Представьте себе, что теперь можно ещё нафантазировать про них», — обращает внимание Мила К.

Пользователи также подозревают, что некоторые версии обнародуют с целью увести внимание.

«Почему не проверяют версию с вертолётом? Может они живут в каком-то скрытном сектантской посёлке?», — предполагает Елена К.

Ранее «ФедералПресс» отметил, что пропавшие в красноярской тайге супруги Усольцевы с пятилетней дочкой Ариной могли быть убиты черными лесорубами или беглыми заключенными.

После схода снежного покрова спасатели вернутся в тайгу и продолжат прочесывать местность. Это произойдет не раньше конца мая.

Правоохранители рассматривают несколько версий случившегося, основной из которых остается несчастный случай.

Сын Ирины Усольцевой между тем продолжает надеяться, что пропавшие живы и найдутся.

Кроме того, сибиряки нашли новые несостыковки в деле пропавших Усольцевых.

Изображение сгенерировано с помощью ИИ / Маргарита Неклюдова.