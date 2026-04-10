Сибиряки раскритиковали последние предположения о судьбе Усольцевых

«Почему Усольцев купил нож в местном магазине? Что-то не верится, чтобы он собирался в лес и не взял с собой нож. А если взял, то может быть его кто-то выбросил?», — удивляется Мила К.
Другие полагают, что не стоит придавать большого значения этому факту.
«Может, понравился складной нож, вот и купил. Что только не пишут о семье», — спорит Нинель Я.
Часть читателей не исключают и возможность мистификации.
«А мог кто-то и продавщицу подговорить, чтобы та сказала про нож? Представьте себе, что теперь можно ещё нафантазировать про них», — обращает внимание Мила К.
Пользователи также подозревают, что некоторые версии обнародуют с целью увести внимание.
«Почему не проверяют версию с вертолётом? Может они живут в каком-то скрытном сектантской посёлке?», — предполагает Елена К.
Ранее «ФедералПресс» отметил, что пропавшие в красноярской тайге супруги Усольцевы с пятилетней дочкой Ариной могли быть убиты черными лесорубами или беглыми заключенными.
После схода снежного покрова спасатели вернутся в тайгу и продолжат прочесывать местность. Это произойдет не раньше конца мая.
Правоохранители рассматривают несколько версий случившегося, основной из которых остается несчастный случай.
Сын Ирины Усольцевой между тем продолжает надеяться, что пропавшие живы и найдутся.
Кроме того, сибиряки нашли новые несостыковки в деле пропавших Усольцевых.
Изображение сгенерировано с помощью ИИ / Маргарита Неклюдова.