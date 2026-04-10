«Ведомости»: более 30% россиян прошли оценку репродуктивного здоровья

По итогам 2025 года, обследование прошли 33% граждан в возрасте от 18 до 49 лет при целевом значении 32%. В 2026 году планируется увеличить охват до 35%, а к 2030 году — до 50%. По оперативным данным на конец марта 2026 года, диспансеризацию уже прошли около 8% россиян указанной возрастной группы против 5% годом ранее.