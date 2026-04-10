2:1 в Минске: «Ак Барс» вырвал старт серии у «Динамо»

Казанский «Ак Барс» 9 апреля обыграл минское «Динамо» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ. Встреча в Минске завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Решающую роль сыграл нападающий Алексей Пустозеров. Он забросил две шайбы — на 26-й и 58-й минутах. У хозяев единственный гол на 59-й минуте оформил Вадим Мороз.
Матч на арене в Минске собрал 15 086 зрителей. После этой игры «Ак Барс» повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Следующий матч команды проведут там же 11 апреля.
По итогам регулярного чемпионата минское «Динамо» заняло второе место в Западной конференции, казанский клуб стал третьим на Востоке.
В параллельной серии 9 апреля магнитогорский «Металлург» на домашнем льду обыграл нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась со счетом 4:3.
Читайте также: 30-й гол в 20-й раз: Овечкин установил уникальное достижение в НХЛ www.mk.ru/sport/2026/04/01/30y-gol-v-20y-raz-ovechkin-ustanovil-unikalnoe-dostizhenie-v-nkhl.html