Подушка и рыболовные удочки: в Красноярске водолазы очистили дно Енисея от мусора

В Красноярске специалисты «КрасКома» начали подводные работы в Матвеевской протоке Енисея. Перед паводком водолазы обследуют трубопроводы, по которым питьевая вода поступает в город. Во время погружений со дна подняли различный мусор: старые покрышки, бутылки и даже синтепоновую подушку. Как отмечают специалисты, такие предметы могут повредить водоводы, поэтому санитарная очистка проводится регулярно. Генеральный директор «КрасКома» Олег Гончеров сообщил, что на данный момент серьезных повреждений трубопроводов не выявлено. Наше предприятие обслуживает 36 подводных объектов, и мы должны быть уверены, что дюкеры водоснабжения, и особенно водоотведения, хорошо укрыты грунтом, на них нет трещин и других дефектов, — отмечает Олег Гончеров. Добавим, что в апреле специалисты очистят дно над трубопроводами, которые обеспечивают водоснабжение Центрального, части Железнодорожного и Советского районов, а в мае планируют приступить к противопаводковым работам на трубопроводах, проходящих по дну малых рек — Бугача, Качи и Базаихи. Кроме того, водолазы проверят состояние дамбы, соединяющей остров Посадный с улицей Дубровинского, чтобы оценить ее безопасность и возможность дальнейшей эксплуатации.