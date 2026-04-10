Более чем в 50 населённых пунктах Красноярского края есть улицы в честь Юрия Гагарина

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 12 апреля в стране будет отмечаться 65-ая годовщина первого полёта Юрия Гагарина в космос.

Источник: НИА Красноярск

В честь этой даты, Почта России проанализировала, сколько адресов в Красноярском крае носят имена покорителей космоса.

По всей стране почти 6000 улиц, называются в честь прославенных космонавтов. Улицы Гагарина или Юрия Гагарина есть более чем в 50 населённых пунктах Красноярского края, в том числе в Красноярске, Ачинске, Енисейске, Минусинске, Заозерном, Железногорске, Зеленогорске и других. В Абанском районе края существует маленький поселок Гагарина, в нем живут всего около 140 человек. А в Канском районе есть детский дом имени Ю. А. Гагарина и территориальный оздоровительный лагерь «Гагаринец».

Но первопроходцем список не ограничивается. Например, улица Королева, напоминающая о конструкторе ракетно-космических систем Сергее Королёве, есть в 13 населённых пунктах региона (Красноярск, Железногорск, Шушенское, Новоселово, Курагино, Большая Мурта и др.). Улицу Титова (Герман Титов — второй советский космонавт) можно найти в 17 населённых пунктах, в том числе в Балахте, Миндерле, Богучанах. В честь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой названы улицы в Красноярске, Лесосибирске, Шарыпове, Овсянке и еще в девяти населённых пунктах. О Владимире Комарове, погибшем во время космического полета, напоминают улицы в Красноярске, Лесосибирске, Минусинске и еще в 20 населённых пунктах. В Красноярске и посёлке Октябрьский есть улица Леонова, названная в честь Алексея Леонова — первого человека в мире, вышедшего в открытый космос. Еще в списках почтовых адресов Красноярска и села Богучаны значатся улицы Быковского и Николаева. Они названы в честь лётчиков-космонавтов СССР, дважды Героев Советского Союза.

Узнать больше по теме
Биография Валентины Терешковой
Первая женщина-космонавт в истории, Валентина Терешкова сегодня — опытный советский, а после — российский общественно-политический деятель. Собрали главное из биографии Героя Советского Союза.
Читать дальше