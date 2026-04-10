Более чем в 50 населённых пунктах Красноярского края есть улицы в честь Юрия Гагарина

Но первопроходцем список не ограничивается. Например, улица Королева, напоминающая о конструкторе ракетно-космических систем Сергее Королёве, есть в 13 населённых пунктах региона (Красноярск, Железногорск, Шушенское, Новоселово, Курагино, Большая Мурта и др.). Улицу Титова (Герман Титов — второй советский космонавт) можно найти в 17 населённых пунктах, в том числе в Балахте, Миндерле, Богучанах. В честь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой названы улицы в Красноярске, Лесосибирске, Шарыпове, Овсянке и еще в девяти населённых пунктах. О Владимире Комарове, погибшем во время космического полета, напоминают улицы в Красноярске, Лесосибирске, Минусинске и еще в 20 населённых пунктах. В Красноярске и посёлке Октябрьский есть улица Леонова, названная в честь Алексея Леонова — первого человека в мире, вышедшего в открытый космос. Еще в списках почтовых адресов Красноярска и села Богучаны значатся улицы Быковского и Николаева. Они названы в честь лётчиков-космонавтов СССР, дважды Героев Советского Союза.