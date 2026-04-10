Певец Димаш Кудайберген рассказал о пути артиста, семье и служении зрителю

В условиях глобализации и активного развития цифровых технологий роль культурных деятелей, способных объединять национальное наследие и современные международные тенденции, становится особенно важной. Артисты, такие как Димаш Кудайберген и Самал Еслямова, выступают не только как носители профессионального мастерства, но и как посредники культурного диалога между Казахстаном и остальным миром. Их деятельность укрепляет международные связи, формирует положительный имидж страны и стимулирует интерес к национальной культуре у зарубежной аудитории.