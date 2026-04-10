Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сломали кулак Сырскому главная новость СВО 10 апреля

За 48 часов ВС РФ нанесли около 20 ударов по объектам в Харьковской области. Генерал Попов объяснил активизацию ударов на этом направлении.

Источник: Аргументы и факты

На протяжении последних двух суток подразделения ВС России нанесли около двадцати точных ударов по объектам противника, расположенным в самом Харькове и прилегающих районах области.

Согласно сводкам Министерства обороны, операторы БПЛА 11-го армейского корпуса в составе группировки «Север» уничтожили вражескую автомобильную технику, а также поразили наземные роботизированные платформы, перевозившие провиант и боекомплект для дроновых подразделений ВСУ.

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в разговоре с aif.ru допустил, что активизация ударов на харьковском направлении может быть связана с подготовкой ВСУ контрударов.

«Весенняя распутица заканчивается, не исключено, что Сырский с Генштабом готовят серьезные контрудары на северном направлении и южном. Есть места, где наблюдается сосредоточение личного состава и техники, которые пытаются маскировать под разными предлогами», — сказал Попов.

По словам генерала, противник перебрасывает подразделения отдельными группами, чтобы скрыть концентрацию войск у границ.

«Я думаю, что в мае-июне ВСУ попытаются контратаковать. Подсохнет грунт, появятся дороги. Поэтому мы наносим предупредительные удары, чтобы не дать создать ударный кулак», — пояснил Попов.

Он добавил, что в Харьковской области продолжают работать цеха, задействованные в ВПК Украины.

«Их надо периодически приводить в такое состояние, чтобы их приходилось восстанавливать. Таким будет подход на летний период», — подытожил генерал.

