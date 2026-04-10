Сломали кулак Сырскому главная новость СВО 10 апреля

На протяжении последних двух суток подразделения ВС России нанесли около двадцати точных ударов по объектам противника, расположенным в самом Харькове и прилегающих районах области.
Согласно сводкам Министерства обороны, операторы БПЛА 11-го армейского корпуса в составе группировки «Север» уничтожили вражескую автомобильную технику, а также поразили наземные роботизированные платформы, перевозившие провиант и боекомплект для дроновых подразделений ВСУ.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в разговоре с aif.ru допустил, что активизация ударов на харьковском направлении может быть связана с подготовкой ВСУ контрударов.
«Весенняя распутица заканчивается, не исключено, что Сырский с Генштабом готовят серьезные контрудары на северном направлении и южном. Есть места, где наблюдается сосредоточение личного состава и техники, которые пытаются маскировать под разными предлогами», — сказал Попов.
По словам генерала, противник перебрасывает подразделения отдельными группами, чтобы скрыть концентрацию войск у границ.
«Я думаю, что в мае-июне ВСУ попытаются контратаковать. Подсохнет грунт, появятся дороги. Поэтому мы наносим предупредительные удары, чтобы не дать создать ударный кулак», — пояснил Попов.
Он добавил, что в Харьковской области продолжают работать цеха, задействованные в ВПК Украины.
«Их надо периодически приводить в такое состояние, чтобы их приходилось восстанавливать. Таким будет подход на летний период», — подытожил генерал.