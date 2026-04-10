Священник Портнов назвал главный запрет в Страстную пятницу 10 апреля

Великая пятница на Страстной неделе имеет особое значение для верующих христиан, расказал aif.ru настоятель храма Воскресения Христова с. Воскресенка, священник Максим Портнов.
«Для православного христианина Великая пятница — это самый трагичный день, потому что в этот день Господь восходит на крест, проливает свою кровь и умирает за нас. В этот день по уставу не положено вкушать пищу, а весь день проходит по факту на службе», — объяснил он.
По его словам, богослужения проводятся утром, днем и вечером.
«Православные христиане стараются провести этот день в храме, чтобы повторить и пройти вместе со Христом все его последние часы и минуты», — подчеркнул собеседник издания.
