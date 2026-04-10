Священник Портнов назвал главный запрет в Страстную пятницу 10 апреля

Православные христиане готовятся к одному из важных праздников — Пасхе. Как верующие проводят Страстную или Великую пятницу, какие ограничения действуют в этот день и что обязательно нужно сделать, рассказал священник Максим Портнов.

Источник: Аргументы и факты

Великая пятница на Страстной неделе имеет особое значение для верующих христиан, расказал aif.ru настоятель храма Воскресения Христова с. Воскресенка, священник Максим Портнов.

«Для православного христианина Великая пятница — это самый трагичный день, потому что в этот день Господь восходит на крест, проливает свою кровь и умирает за нас. В этот день по уставу не положено вкушать пищу, а весь день проходит по факту на службе», — объяснил он.

По его словам, богослужения проводятся утром, днем и вечером.

«Православные христиане стараются провести этот день в храме, чтобы повторить и пройти вместе со Христом все его последние часы и минуты», — подчеркнул собеседник издания.

Ранее священник Максим Портнов объяснил, что в Чистый четверг для православных христиан важнее посетить богослужения, уборку дома они проводят в свободное время.