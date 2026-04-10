Камчатгидромет: в районе пропажи тургруппы на Камчатке все еще зимняя погода

Зарегистрированная группа из семи туристов пропала со связи. Последний раз их видели 7 апреля у водопада на реке Шумная, далее на регион обрушился циклон со штормовым ветром. Следователи инициировали проведение проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По словам заявителя, у туристов нет палатки и спутникового телефона.