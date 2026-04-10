Камчатгидромет: в районе пропажи тургруппы на Камчатке все еще зимняя погода

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 апреля. /ТАСС/. Стабильная зимняя погода с минусовыми температурами держится в районе поисков пропавшей тургруппы на Камчатке. Порывы ветра во время прохождения охотоморского циклона достигали 25 м/c, сообщили ТАСС в Камчатгидромете.
«Там все еще минусовая температура, до минус 10 [градусов] ночью. 8 апреля в районе Налычевского парка также, как и в городе [Петропавловске-Камчатском], был [охотоморский] циклон, порывы ветра достигали 25 м/c. В настоящий момент ветер стих», — рассказали в учреждении.
В региональном министерстве по ЧС сообщили ТАСС, что поиски тургруппы осложняет низовая метель.
Зарегистрированная группа из семи туристов пропала со связи. Последний раз их видели 7 апреля у водопада на реке Шумная, далее на регион обрушился циклон со штормовым ветром. Следователи инициировали проведение проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По словам заявителя, у туристов нет палатки и спутникового телефона.