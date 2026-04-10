В Красноярском крае руководство молодежного центра уличили в хищении денег через фиктивное трудоустройство

В Красноярском крае директор Балахтинского молодежного центра и ее заместительница подозреваются в мошенничестве с фиктивным трудоустройством сотрудника.
По версии следствия, в период с декабря 2023 по январь 2024 года женщины сговорились оформить знакомого на вакантную должность специалиста по работе с молодежью, но только на бумаге.
«Замдиректора МРБУ “Балахтинский молодежный центр” взяла на себя поиск подходящего кандидата, который согласился на фиктивное трудоустройство. А директор, она же уважаемый представитель районного Совета депутатов, используя свои полномочия, оформила все бумаги: подписала приказ о приеме на работу, табели учета рабочего времени и распоряжение о надбавках. Она ставила печати и следила, чтобы схема выглядела законно», — рассказали в прокуратуре.
Фактически мужчина в учреждении не работал, а начисленную зарплату переводил на банковский счет замдиректора. «Трудовых обязанностей я не знал», — рассказал он следствию позднее.
Деньги сообщницы разделили поровну и распорядились ими по своему усмотрению. В результате незаконных действий фигуранток за два месяца бюджету Балахтинского района был причинен ущерб в сумме более 50 тысяч рублей, сообщили в СК.
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
