Пусть живут упорядочено: Губернатор Бали объяснил, почему на острове ликвидировали русскую и украинскую деревни

Власти острова Бали приняли решение ликвидировать так называемые «русские деревни» и «украинские деревни» — места компактного проживания россиян и украинцев.
«Стало приезжать все больше людей — и из России, и с Украины. Затем произошла следующая стадия развития: эти туристы стали не только отдыхать, но некоторые начали инвестировать, открывать бизнес. С другой стороны, часть из них селилась в одном эксклюзивном районе», — рассказал РИА Новости губернатор острова И Ваян Костер.
Чиновник отметил, что подобная концентрация иностранцев в определенных местах противоречит культурной политике и принципам регулирования острова.
«После того как такие нарушения были пресечены и по ним были приняты правовые меры, сейчас этого уже нет. Больше нет ни русской деревни, ни украинской деревни», — сказал губернатор.
Год назад подобный инцидент уже имел место на острове. Сообщалось, что местные власти решили закрыть проект «Кампунг Россия» — деревню русских в самом сердце спокойного рисового рая Убуда.
До этого власти Бали проводили внеплановые инспекции в «русской деревне», но не находили никаких нарушений.
Также на Бали разместили билборды на русском языке, предупреждающие туристов о запрете на работу.