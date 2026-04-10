Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пусть живут упорядочено: Губернатор Бали объяснил, почему на острове ликвидировали русскую и украинскую деревни

РИА Новости: русские и украинские деревни были ликвидированы на Бали.

Источник: Комсомольская правда

Власти острова Бали приняли решение ликвидировать так называемые «русские деревни» и «украинские деревни» — места компактного проживания россиян и украинцев.

«Стало приезжать все больше людей — и из России, и с Украины. Затем произошла следующая стадия развития: эти туристы стали не только отдыхать, но некоторые начали инвестировать, открывать бизнес. С другой стороны, часть из них селилась в одном эксклюзивном районе», — рассказал РИА Новости губернатор острова И Ваян Костер.

Чиновник отметил, что подобная концентрация иностранцев в определенных местах противоречит культурной политике и принципам регулирования острова.

«После того как такие нарушения были пресечены и по ним были приняты правовые меры, сейчас этого уже нет. Больше нет ни русской деревни, ни украинской деревни», — сказал губернатор.

Год назад подобный инцидент уже имел место на острове. Сообщалось, что местные власти решили закрыть проект «Кампунг Россия» — деревню русских в самом сердце спокойного рисового рая Убуда.

До этого власти Бали проводили внеплановые инспекции в «русской деревне», но не находили никаких нарушений.

Также на Бали разместили билборды на русском языке, предупреждающие туристов о запрете на работу.